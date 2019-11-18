Бюджет Крыма на следующую трехлетку примут до 10 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Проект закона о бюджете Крыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет принят до 10 декабря, сообщила в понедельник ТАСС заместитель председателя совета министров - министр финансов региона Ирина Кивико.

Совет министров Республики Крым 28 октября одобрил проект закона о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который сформирован бездефицитным. Общий объем доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год - 162,1 млрд рублей, на 2022 год - 176,2 млрд рублей.

"Если 25 [ноября] будет первое чтение, я думаю, что нам от двух до пяти дней понадобится для того, чтобы внести во втором чтении. Потому что мы Минфином отработаем и надо будет опять подписать у главы республики и внести в законодательный орган, - сказала Кивико, отвечая на вопрос ТАСС, когда будет принят бюджет. - До 10 декабря точно уже будет принят".

На публичных слушаниях по проекту главного финансового документа региона председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что проект бюджета уже прошел согласование в 12 парламентских комитетах, предстоит пройти еще четыре комитета. "В пятницу мы на нашем комитете проводим слушания, где обобщим все предложения, поступившие от комитетов. И, конечно, мы надеемся, что ко второму чтению часть из них, а может быть, и большая часть будут учтены", - сказала Виноградова.

Бюджет республики на 2019 год Госсовет Крыма принял в ноябре 2018 года, впервые бюджет был бездефицитным. В 2018 году в бюджет Крыма заложили дефицит на уровне 2,5 млрд рублей. В 2017 году этот показатель составил 3,1 млрд рублей, снизившись более чем в шесть раз по сравнению с 2016 годом, когда главный финансовый документ республики приняли с дефицитом 19,3 млрд рублей.