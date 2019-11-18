В Петербурге построят 23 соцобъекта с помощью BIM-технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга заключили 23 государственных контракта по проектированию строительства социальных объектов с применением технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-технологий). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

"На сегодня в Санкт-Петербурге заключено 23 государственных контракта по проектированию строительства жилых домов, детских дошкольных и образовательных учреждений, ФОКов, а также реконструкции трех объектов культурного наследия, включающих разработку цифровой информационной модели и создан реестр проектных организаций Санкт-Петербурга, применяющих технологии информационного моделирования в своей работе в строительной отрасли (на данный момент в реестре 20 организаций)", - сказано в сообщении.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, в рамках внедрения данных технологий в строительную отрасль города разработаны требования к цифровым информационным моделям, представляемым для проведения экспертизы проектной документации. "Мы осуществили тестовый прием двух цифровых информационных моделей на экспертизу проектной документации: объекта начального и среднего образования на 825 мест и объекта дошкольного образования на 170 мест, а также начального общего образования на 300 мест", - рассказал он на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития", который прошел в понедельник в Петербурге.

По словам председателя комитета по строительству Петербурга Леонида Кулакова, ГАУ "Центр государственной экспертизы" (входит в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга) имеет уже достаточно квалифицированный штат экспертов, которые в состоянии оценивать эту документацию в таком формате. "В долгосрочной перспективе использование таких технологий позволит избегать проектных ошибок, намного эффективнее считать затраты на строительно-монтажные работы. Это также дает большой плюс эксплуатирующим организациям, у них под рукой совершенно другой инструмент будет. Но для этого надо, чтобы у них было тоже соответствующее оборудование и специалисты", - рассказал он ТАСС.

Законодательное обоснование

Как рассказал на этом же мероприятии министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, сегодня коммерческие строительные компании могут самостоятельно определять, будут ли они использовать BIM. Однако при строительстве бюджетных объектов в законе не предусмотрено использование подобных технологий. В настоящий момент Минстрой формирует соответствующие подзаконные нормативные документы и постановления правительства.

Министр напомнил, что 1 июля 2019 года вступил в силу закон, который закрепил в Градостроительном кодексе понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации. При этом в I квартале 2020 года ведомство планирует также завершить работу над подзаконными актами, связанными с внедрением BIM-технологий.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.

В новость внесены изменения (19.11.2019, 15:34 мск) - передается с уточнением юридической формы и принадлежности учреждения в четвертом абзаце по просьбе комитета строительства Петербурга.