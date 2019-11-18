На субсидирование авиаперевозок для дальневосточников направят 5,8 млрд рублей в 2020 году

ТАСС, 18 ноября. Сумма средств, выделяемых из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок по дальневосточным направлениям, составит в 2020 году не менее 5,8 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник замдиректора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития и Арктики Ирина Маканова.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Со следующего года число маршрутов будет увеличено со 152 до 176, а субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, что позволит поддержать цены на билеты для льготников на доступном уровне.

"Сейчас в проекте федерального закона о федеральном бюджете - 3,8 млрд рублей, плюс 1,985 - это дополнительные средства - возврат той суммы, которая не была распределена в 2019 году", - сказала она на совещании о проблемах социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в Совете Федерации, пояснив, что речь идет о средствах на 2020 год.

Ранее Минвостокразвития заявляло, что финансирование льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока на 2020 год должно составлять не менее 8,1 млрд рублей - на уровне 2019 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, ведомство рассчитывает на увеличение суммы при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда, как это было сделано в предыдущие годы.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.