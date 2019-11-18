В Верховную раду внесли законопроект о легализации криптовалют

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Законопроект о легализации на Украине криптовалют, оборот которых в настоящий момент в стране не разрешен, был внесен в Верховную раду. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Министерство цифровой трансформации Украины.

"Сделан первый важный шаг для легализации операций с виртуальными активами", - заявило министерство. Зарегистрированный в парламенте проект закона называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами". В нем определяются основные понятия оборота криптовалют и технологии блокчейна, лежащей в основе их выпуска. Среди этих терминов - "виртуальный актив", "криптоактив", "операция по криптоактивам", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

В законопроекте содержатся предложения по организации системы налообложения доходов от оборота криптовалют. Предлагается установить сроком на пять лет льготную ставку налога на доходы физических лиц в размере 5% для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов (ставка подоходного налога на Украине составляет 18%). Инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами в законопроекте определяется как разница между доходом от их продажи и их стоимостью, которая равна документально подтвержденным расходам на их приобретение или их создание. Предполагается, что операции по продаже криптоактивов не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (его ставка на Украине составляет 20%).

Министерство цифровой трансформации сообщает, что оно разработало законопроект совместно с блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Верховной рады Blockchain4Ukraine ("Блокчейн для Украины") и неправительственным экспертным центром Офис эффективного регулирования BRDO. Законопроект внес в парламент депутат Алексей Жмеренецкий от правящей партии "Слуга народа".

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые не привязаны ни к одной существующей валюте, ни к каким-либо другим активам, которые существуют только в цифровом пространстве и хранятся в электронном кошельке. У криптовалюты нет регулирующего органа по типу Центробанка, единственный вид ее эмиссии - это "добыча" (майнинг) пользователями, запустившими приложения. За использование ресурсов (мощности компьютеров) им перечисляется какой-либо объем виртуальных денег, чем мощнее компьютер - тем больше "добыча". Обменять на реальные деньги криптовалюту можно через виртуальные сервисы-обменники.

Участники состоявшегося в конце октября в Донецке Международного инвестиционного форума предложили властям Донецкой народной республики (ДНР) для привлечения иностранных капиталовложений создать в республике офшорную зону и инфраструктуру для применения технологии блокчейна, используемой для сделок с криптовалютами.