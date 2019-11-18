Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились в пределах 0,5%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38% - до 2923,67 пункта, индекс РТС опустился на 0,45%, до 1442,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск вырос на 0,09%, до 63,82 рубля, курс евро - на 0,24%, до 70,67 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,96% - до $62,73 за баррель.

Российский рынок акций в первый день торговой недели демонстрировал неоднородную динамику, отправившись со старта торгов в район 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, а в середине дня, на фоне коррекции цен на нефть, отступив к уровням открытия, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Оптимизм на внешних рынках обусловили сообщения о проведении на выходных телефонных переговоров между торговыми представителями США и КНР, а также первое с 2015 года снижение ставки по 7-дневным РЕПО Народным банком Китая, считает он.

Во вторник российский рынок, по мнению эксперта, продолжит чутко реагировать на внешние настроения, макростатистику и новостной фон, связанный с торговой сделкой США и Китая. При этом возвращение в информационный фон геополитического фактора может несколько сдерживать покупки - послезавтра международный комитет Сената американского Конгресса проведет слушания, посвященные политике США в отношении России, добавил он.

Из важной статистики на завтра эксперт выделяет блок данных по строительству в США, а также операционные и финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2019 года "Мечела" и квартальные финрезультаты, которые может опубликовать МТС.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2920-2950 пунктов, курс рубля против доллара - в диапазоне 63,8-64,3 рубля.