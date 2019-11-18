Трамп обсудил с главой ФРС влияние усиления доллара на торговлю с Китаем и ЕС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хорошей состоявшуюся в понедельник встречу с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом.

"Только что завершил хорошую и теплую встречу в Белом доме с Джеромом Пауэллом, - написал он в Twitter. - Все вопросы обсуждались, включая процентную ставку, отрицательный процент, низкую инфляцию, усиление доллара и эффект от этого на промышленность, торговлю с Китаем, ЕС и другими".

Как сообщили в пресс-службе регулятора, Пауэлл не обсуждал "свои ожидания по монетарной политике". "Председатель Пауэлл сказал, что будет выстраивать политику в соответствии с законом, чтобы [обеспечить] максимальную занятость и стабильные цены. Решения будут приниматься на основе осторожного, объективного, неполитического анализа", - обратили внимание в ФРС.

ФРС 30 октября понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%. Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря. Трамп в последнее время постоянно критикует политику регулятора и самого Пауэлла.