Эксперт: технологическая холодная война США и Китая угрожает глобализации

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Технологическая холодная война между Китаем и Соединенными Штатами представляет угрозу глобализации. Такое мнение выразил в понедельник основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, выступая на конференции в Токио. Стенограмма его речи опубликована на сайте компании.

Политолог считает, что американо-китайская технологическая война является "величайшей угрозой глобализации после окончания Второй мировой войны". "Пекин строит отдельную систему китайских технологий со своими собственными стандартами, инфраструктурой и цепочками поставок с целью конкурировать с Западом. Не сомневайтесь, это имеющее самые серьезные последствия геополитическое решение, принятое за последние три десятилетия", - отметил Бреммер.

"Главный источник американо-китайского конфликта проистекает из технологической сферы, в которой на сегодняшний день Китай является сверхдержавой. В ней заложена структура холодной войны в отношениях, которые будут влиять на все регионы мира. США действительно заинтересованы в том, чтобы Китай в ней потерпел неудачу, потому что технологическое развитие Китая представляет собой основополагающую проблему для ценностей, от которых зависят глобальная стабильность и процветание", - считает руководитель Eurasia Group.

При этом, по его мнению, "угроза, которую Китай представляет для США, меньше, чем считают многие в Вашингтоне". "Китай заинтересован в войне с США еще меньше, чем США в войне с Китаем. Китай - региональная, но не глобальная военная держава. Экономическая взаимозависимость будет продолжаться, несмотря на скоординированные усилия обеих сторон по снижению экономической уязвимости", - подчеркнул Бреммер.

США проводят все более жесткую политику по ограничению американского экспорта высокотехнологичной продукции. Белый дом усилил давление на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei ("Хуавэй"). Ранее американские власти неоднократно утверждали, что эта корпорация, а также ZTE сотрудничают со спецслужбами КНР.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.