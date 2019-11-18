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Власти связали повышение кредитного рейтинга Подмосковья с высокой долговой устойчивостью

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отметило, что повышение кредитного рейтинга Подмосковья связано с темпами развития экономики, опережающими средние показатели по стране

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+(RU), прогноз "Стабильный", и ее облигаций - до уровня AA+ (RU). Власти региона связывают это с ростом доходов регионального бюджета и высокой долговой устойчивостью, сообщила в понедельник министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

"Повышение кредитного рейтинга основано на темпах развития экономики, росте доходов регионального бюджета и его стабильных показателях. У нас минимальные риски рефинансирования при высоком объеме собственной ликвидности. Рейтинг АКРА подтверждает надежность как выпущенных, так и планируемых к выпуску ценных бумаг Московской области <...> Добиться таких результатов нам позволяет наша бюджетная политика, обеспечивающая стабильность системы. В 2020 году Министерство финансов Российской Федерации будет квалифицировать субъекты РФ, и Подмосковье уже сегодня можно отнести к группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью", - сказала она.

Министр отметила, что для обеспечения финансовой устойчивости Московской области в будущем ее государственная долговая политика будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет.

Как сообщается на сайте министерства экономики и финансов Подмосковья, АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+(RU), прогноз "Стабильный", и ее облигаций - до уровня AA+(RU). В агентстве отметили, что повышение кредитного рейтинга Подмосковья связано с темпами развития экономики, опережающими средние показатели по стране. Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями, средним уровнем долговой нагрузки и минимальными рисками рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности.

Как ранее сообщал ТАСС, 3 августа этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюдать ряд показателей. Так, объем долга к общему годовому объему доходов бюджета региона не должен превышать 50%, для высокодотационных образований - не более 25%. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям не должен быть более 13%. Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

В новость были внесены изменения (19:48 мск) — добавлены 5-й и 6-й абзацы.

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