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МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

По данным ведомства, наибольший вклад в рост выпуска промышленности в этом периоде внесли внесли обрабатывающие отрасли

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вклад добычи полезных ископаемых в рост промышленного производства в России продолжает сокращаться - в октябре он составил 0,3 процентного пункта (п. п.), говорится в докладе Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Ноябрь 2019".

По данным Росстата, промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 2,6% к октябрю прошлого года, за январь - октябрь рост составил 2,7% в годовом выражении. Минэкономразвития также отметило замедление роста промпроизводства в октябре с 3% в сентябре.

Рост добычи полезных ископаемых в октябре продолжил замедляться (до 0,9% в годовом выражении с 2,5% в сентябре).

"В условиях сохранения действия соглашения ОПЕК+ снижение добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) ускорилось до -1,2% в годовом выражении в октябре после -0,1 % месяцем ранее", - отмечается в докладе.

Добыча природного газа в октябре, как и в сентябре, снизилась на 4,1% в годовом выражении на фоне более теплой, чем в прошлом году, погоды в европейской части России.

Годовые темпы роста производства сжиженного природного газа продолжают падать (в октябре - на 21,4% в годовом выражении) из-за исчерпания эффекта низкой базы прошлого года.

"Наибольший вклад в рост выпуска промышленности, как и в предыдущие месяцы, внесли обрабатывающие отрасли (2 п. п. в октябре)", - указывают в Минэкономразвития. Годовой рост выпуска в обрабатывающем комплексе в октябре ускорился до 3,7% с 3,2% в сентябре.

Основной вклад в улучшение динамики обрабатывающих отраслей внесло ускорение роста производства кокса и нефтепродуктов (на 6,8% в годовом выражении в октябре после снижения на 0,7% в сентябре). В частности, производство бензина увеличилось на 7%, дизельного топлива - на 6,7%.

Стабильный положительный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в октябре продолжили вносить отрасли, которые на протяжении последних лет оставались драйверами ее роста, - химический комплекс (+8,1% в годовом выражении) и пищевая промышленность (+4,9%). Также продолжает улучшаться динамика выпуска машиностроительной продукции (+5,8% в годовом выражении).

"Увеличение годовых темпов роста выпуска нефтеперерабатывающей отрасли в октябре носило компенсирующий характер после падения в летние месяцы и было связано с окончанием модернизации на ряде крупных заводов-производителей", - отмечается в докладе.

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