Годовой отчет "Аэрофлота" вновь признали лучшим на конкурсе Московской биржи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Годовой отчет крупнейшего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота" - третий год подряд признан лучшим среди компаний с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании, сославшись на итоги конкурса, организованного Московской биржей и медиагруппой "РЦБ".

"Аэрофлот" третий год подряд побеждает в ежегодном конкурсе годовых отчетов в категории компаний с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. Он назвал конкурс одним из важнейших событий года в области раскрытия информации, которое способствует повышению уровня открытости публичных компаний.

"В этом году в смотре приняли участие 123 компании, в жюри вошли 16 экспертов, включая представителей крупных инвестфондов, профессиональных ассоциаций, общественных организаций и регулирующих органов, ведущих финансовых аналитиков, специалистов по корпоративному управлению и коммуникациям", - заметили в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что отдельной премии в соответствующей номинации организаторы конкурса и представители жюри удостоили сайт для акционеров и инвесторов компании. "Награда получена в дополнительной номинации за лучший дизайн и навигацию корпоративного сайта", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в рамках конкурса были подведены итоги ежегодного опроса инвесторов Extel Russia Survey о работе публичных компаний в области связей с инвесторами. "Аэрофлот" победил в номинации "Лучшая IR-практика в компании малой капитализации", - сказал собеседник агентства.

Ранее же, напомнил он, интерактивная версия годового отчета удостоилась золотой медали за 2018 год на международном конкурсе LACP Spotlight, организованном Лигой американских профессионалов в сфере коммуникаций, а также вошла в топ-100 лучших годовых отчетов мира.