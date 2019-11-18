Орешкин возглавит комитет по стратегическому планированию "Почты России"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство "Почты России" на заседании 18 ноября приняло решение о создании в составе совета директоров четырех комитетов - по стратегическому планированию, по цифровизации и технологиям, по кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту. Председателем комитета по стратегическому планированию назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а комитета по кадрам и вознаграждениям - глава банка ВТБ Андрей Костин, следует из материалов "Почты России".

"Избрать председателем комитета по стратегическому планированию совета директоров АО "Почта России" члена совета директоров АО "Почта России" Орешкина Максима Станиславовича", - говорится в сообщении.

Помимо Орешкина в состав комитета по стратегическому планированию совета директоров вошли гендиректор компании Николай Подгузов, директор департамента координации деятельности отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин, бывший министр связи Николай Никифоров, замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, руководитель аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, член Совета Федерации Николай Журавлев, гендиректор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, замглавы секретариата зампреда правительства РФ Максима Акимова Владимир Москвитин, а также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В состав комитета по цифровизации и технологиям вошли 14 человек, его возглавил Александр Волошин, также работающий независимым директором организации, председателем совета директоров АО "Первая грузовая компания".

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям из 10 человек избран независимый директор, глава ВТБ Андрей Костин. Совет директоров рекомендовал членам комитета рассмотреть кандидатуру члена совета директоров Олега Войтенко на должность заместителя председателя.

Председателем комитета по аудиту совета директоров "Почты России" из восьми человек избран глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Реорганизация

"Почта России" 1 октября завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд руб. По уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.