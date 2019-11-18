Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второй этап реконструкции аэропорта "Большое Савино" в Перми потребует 4,9 млрд рублей

Он начнется в 2020 году

ТАСС, 18 ноября. Второй этап реконструкции пермского аэропорта "Большое Савино" начнется в 2020 году, работы оцениваются в 4,9 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте краевого министерства транспорта.

По данным ведомства, вопрос реконструкции аэродромного комплекса "Международный аэропорт "Пермь" ("Большое Савино")" обсуждался во время рабочей поездки в Пермь зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Сейчас в рамках первого этапа реконструкции ведется обновление одной из рулежных дорожек, строительство аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Из-за неблагоприятной погоды работы ведутся с опозданием, завершение их планируется до августа 2020 года.

"Виталию Мутко презентовали работы в рамках второго этапа реконструкции "Большого Савино", которые планируются на 2020-2024 годы. Реализация проекта позволит увеличить количество авианаправлений до 55, а пассажиропоток до 3 млн человек в год. На второй этап реконструкции аэропорта планируется направить порядка 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ходе второго этапа реконструкции планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), остальных рулежных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения для возможности приема без ограничений воздушных судов класса А321, А330, В777, а также уменьшения времени подготовки самолетов к вылету и занятию ВПП, выполнения в полном объеме требований транспортной авиационной безопасности. Проектно-сметная документация второго этапа реконструкции будет готова в третьем квартале 2020 года, уточняют в Минтрансе.

Кроме того, в Минтранс РФ и Аналитический центр при правительстве РФ направлена заявка на включение проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. Это позволит получить средства на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета. По данным краевого Минтранса, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта началась в апреле 2018 года, на нее было направлено 5,5 млрд рублей. По прогнозам властей, по итогам года пассажиропоток аэропорта Перми составит порядка 1,7 млн человек в год, рейсы выполняются по 42 направлениям.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
США восстанавливают санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС