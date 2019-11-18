Второй этап реконструкции аэропорта "Большое Савино" в Перми потребует 4,9 млрд рублей

ТАСС, 18 ноября. Второй этап реконструкции пермского аэропорта "Большое Савино" начнется в 2020 году, работы оцениваются в 4,9 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте краевого министерства транспорта.

По данным ведомства, вопрос реконструкции аэродромного комплекса "Международный аэропорт "Пермь" ("Большое Савино")" обсуждался во время рабочей поездки в Пермь зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Сейчас в рамках первого этапа реконструкции ведется обновление одной из рулежных дорожек, строительство аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Из-за неблагоприятной погоды работы ведутся с опозданием, завершение их планируется до августа 2020 года.

"Виталию Мутко презентовали работы в рамках второго этапа реконструкции "Большого Савино", которые планируются на 2020-2024 годы. Реализация проекта позволит увеличить количество авианаправлений до 55, а пассажиропоток до 3 млн человек в год. На второй этап реконструкции аэропорта планируется направить порядка 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ходе второго этапа реконструкции планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), остальных рулежных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения для возможности приема без ограничений воздушных судов класса А321, А330, В777, а также уменьшения времени подготовки самолетов к вылету и занятию ВПП, выполнения в полном объеме требований транспортной авиационной безопасности. Проектно-сметная документация второго этапа реконструкции будет готова в третьем квартале 2020 года, уточняют в Минтрансе.

Кроме того, в Минтранс РФ и Аналитический центр при правительстве РФ направлена заявка на включение проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. Это позволит получить средства на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета. По данным краевого Минтранса, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта началась в апреле 2018 года, на нее было направлено 5,5 млрд рублей. По прогнозам властей, по итогам года пассажиропоток аэропорта Перми составит порядка 1,7 млн человек в год, рейсы выполняются по 42 направлениям.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год.