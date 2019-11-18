"Русгидро" разместила евробонды объемом 15 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" разместила пятилетние евробонды объемом 15 млрд рублей и купоном 6,8% годовых. Об этом говорится в сообщении ВТБ Капитал.

"ВТБ Капитал выступил со-организатором размещения пятилетних рублевых еврооблигаций "Русгидро" объемом 15 млрд рублей и купоном 6,8%", - приводится в сообщении комментарий руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрея Соловьева.

В рамках сделки зафиксирован значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил более 70 млрд рублей, заявки подали 45 инвесторов. Инвесторы из Азии выкупили 43% выпуска, из России - 43%, оставшиеся 14% бумаг пришлись на инвесторов из Европы и Великобритании, отметил Соловьев.

Он добавил, что в ходе транзакции ориентир доходности был снижен на 35 базисных пунктов. Первоначальный ориентир доходности бондов с погашением в ноябре 2024 года составил 7-7,15%, далее он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85%.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".