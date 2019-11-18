Кудрин: средства ФНБ имеет смысл вкладывать в ценные бумаги с инвестрейтингами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты России, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает целесообразными вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) только в такие инвестпроекты, которые отвечают требованиям ликвидности, надежности и доходности. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Для вложений в ценные бумаги должны выполняться требования ликвидности, надежности и доходности. Нужно, чтобы ценные бумаги всегда можно было реализовать на рынке, они должны иметь инвестиционные рейтинги. При вложении ФНБ сверх 7% ВВП риски и доходность могут быть выше, чем в основном базовом объеме ФНБ (до 7%). Вложение средств ФНБ в инвестпроекты без этих свойств нецелесообразно", - считает Кудрин.

При этом, отметил он, при вложениях внутри РФ средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, важно установить их пропорцию или постоянную величину, чтобы снизить риск заметных изменений макроэкономических параметров. "Идея вложения ФНБ внутри России меняет правило, поскольку на внутренний рынок пойдут новые объемы валюты. Минфин начнет продавать валюту со своих счетов в ЦБ и инвестировать в российские ценные бумаги. Это может повысить волатильность курса и инфляции. Вот почему при вложениях средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, находящихся на счетах ЦБ, важно установить пропорцию или постоянно действующую величину таких вложений", - написал Кудрин.