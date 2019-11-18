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Управление по конкуренции Франции оштрафовало сотового оператора SFR на €3,7 млн

Такое решение принято из-за неоднократных нарушений, связанных с задержкой оплаты счетов других компаний

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Французское управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством оштрафовало оператора связи SFR на рекордную сумму в €3,7 млн за несвоевременную оплату счетов его поставщиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Управление по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством уведомило компанию SFR о штрафе в размере €3,7 млн за неоднократные нарушения, связанные с задержкой оплаты счетов других компаний. Незаконное удержание денежных средств, выявленное в досье SFR, является самым высоким из когда-либо выявленных в контексте процедуры административных санкций за невыполнение сроков административных платежей, - отмечается в сообщении. - Именно по этой причине SFR был оштрафован на сумму, близкую к максимально возможной в €4 млн".

Как пояснили в управлении, в ходе расследования деятельности компании с 1 июля по 31 декабря 2017 года было выявлено, что 12862 счета из 39787 были оплачены с задержкой. Всего компания задержала оплату счетов на €470 млн, а средняя задержка составила 28 дней.

"Сроки платежей оказывают непосредственное влияние на финансовое положение предприятия", - подчеркивается в коммюнике. Там пояснили, что из-за нехватки средств компании поставщики могли испытывать финансовые трудности.

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Франция
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