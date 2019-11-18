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США нарастят добычу сланцевой нефти в декабре 2019 года до 9,133 млн баррелей в сутки

В отчете Минэнерго США говорится, что рост добычи прогнозируется в четырех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти

ТАСС, 19 ноября. США нарастят добычу сланцевой нефти в декабре 2019 года по отношению к ноябрю на 49 тыс. баррелей - до 9,133 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Рост добычи прогнозируется в четырех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Самый значительный рост ожидается на проектах в американском пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно вырасти в декабре на 57 тыс. баррелей - до 4,73 млн. Кроме того, рост ожидается в Баккеновской формации - на 9 тыс. баррелей - до 1,5 млн. баррелей в сутки. Добыча сланца будет расти также Найобрарской и Аппалачской формациях. Снижение темпов роста ожидается в формациях Игл-Форд - на 14 тыс. баррелей в сутки, до 1,37 млн баррелей, и Андарко - на 12 тыс. баррелей в сутки, до 551 тыс. баррелей в сутки. И только в формации Хейнсвилл с самым низким уровнем добычи сланца, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 40 тыс. баррелей в сутки.

Ранее EIA сообщало, что ожидает суточную добычу в США в 2019 году на уровне 12,29 млн. баррелей против 10,99 млн. баррелей годом ранее, а в 2020 году добыча вырастет до 13,29 млн. баррелей.

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