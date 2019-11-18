"Норникель" пока не обсуждал с "Русалом" новое акционерное соглашение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Норникель" пока не обсуждал с "Русалом" (владеет 27,8% акций ГМК) новое акционерное соглашение. Об этом в ходе дня инвестора "Норникеля" в Лондоне сообщил вице-президент, руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами компании Сергей Дубовицкий.

"Насколько нам известно, обсуждений не было. Мы предполагаем, что какие-то переговоры будут проведены до даты истечения [акционерного соглашения, действующего до 2023 года]. Это касается основного акционерного соглашения. А по поводу программы капвложений - мы общались с советом директоров по вопросу обновленного стратегического видения", - сказал он.

Топ-менеджер также добавил, что предложенные в ходе дня инвестора планы, в том числе по поводу роста капитальных вложений, являются видением менеджмента компании.

Долгосрочный план

Ранее в ходе дня инвестора "Норникель" представил долгосрочный план по капитальным затратам для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем, включающий в себя три этапа. В рамках первого этапа активного строительства менеджмент ожидает постепенный рост инвестиций с $2,5-2,8 млрд в 2020 году до $3-3,4 млрд в 2021 году.

В 2022-2025 годах инвестиции должны достигнуть своего пика в $3,5-4 млрд в год. С 2026 по 2030 годы капитальные затраты должны вернуться к средним историческим значениям на уровне около $2 млрд в год.

При этом в сообщении компании отмечалось, что поддержание консервативного баланса и кредитного рейтинга инвестиционного уровня остается приоритетом для руководства, и "Норникель" считает, что "дивиденды должны быть умеренными в 2023-2025 годах".

Весной 2019 года с основной акционер "Норникеля" Владимир Потанин в интервью агентству Bloomberg сообщал о намерении начать переговоры с "Русалом" о снижении размера дивидендов "Норникеля" в связи с тем, что "большие планы" компании потребуют пересмотра дивидендных выплат. В июне источник в "Интерросе" сообщал ТАСС, что соответствующее предложение поступило в "Русал", однако не устроило часть акционеров, и обсуждение инициативы прекратилось.

Финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев в августе говорил, что менеджмент "Норникеля" считает правильным привязать выплаты к показателю свободного денежного потока вместо EBITDA, однако акционеры компании - "Интеррос" и "Русал" - в настоящее время не ведут новых переговоров по изменению дивидендной формулы. Олег Дерипаска (один из владельцев "Русала", до конца 2018 года - основной акционер) и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 33,8% "Норникеля", "Русал" - 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.

Отвечая на вопросы инвесторов и аналитиков в ходе презентации, вице-президент по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Владимир Жуков напомнил, что дивидендные перспективы, представленные на дне инвестора, соответствуют видению менеджмента и отражают "дивидендную платежеспособность" компании. "Что касается будущего дивидендной форумулы, то тут решение за акционерами. Мы не можем это обсуждать, это будет зависеть от акционеров, от того, решат ли они сохранить действующее соглашение или нет - от этого зависит будущее дивиденды формулы. Но, как менеджмент уже говорил ранее, мы считаем, что более адекватной дивидендной формулой будет привязать дивиденды к свободному денежному потоку", - сказал он.

Акционерное соглашение

Акционеры "Норникеля" в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд. Кроме того, акционерное соглашение предполагало смену гендиректора и назначение на эту должность Владимира Потанина, а также вхождение в капитал "Норникеля" структуры Романа Абрамовича, который выступил гарантом соглашения. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.