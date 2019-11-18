Эксперт: мост через реку Лена сможет пропускать свыше 6 тыс. автомобилей в сутки

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Лена сможет пропускать более 6 тыс. автомобилей в сутки в 2044 году. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора, руководитель департамента социально-экономических исследований Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Станислав Цибро.

Институт выполнил заказ правительства Якутии - создал транспортную модель проекта строительства мостового перехода через Лену в районе города Якутска. Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что у моста будет вантовый сход и три опоры над рекой, над руслом реки.

"Максимальная прогнозируемая суточная интенсивность в 2044 году составит 6,2 тыс. автомобилей в сутки при разрешенной скорости движения 90 км/ч на дороге с двумя полосами движения. Категория автомобильной дороги - II", - сказал Цибро, отметив, что длина основного моста составит 3121 погонный метр, длина автодорожных подходов к мосту (суммарно на левом и правом берегах) - 10,9 км.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал в понедельник на своей странице в Facebook, что проект строительства моста через Лену в Якутии готов, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость по предварительным расчетам составляет 83 млрд рублей. Предполагается построить мост в рамках государственно-частного партнерства, когда часть проекта будет профинансирована из федерального бюджета, часть - концессионером.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн т в год.