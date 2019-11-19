"Трезвая Россия" предлагает ввести акцизные марки для пивной продукции

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Федеральный проект "Трезвая Россия" выступает за установление маркировки пива и пивных продуктов в стране акцизными марками. По мнению руководителя проекта Султана Хамзаева, это поможет сформировать у жителей РФ более ответственное отношение к потреблению данного алкогольного напитка.

"Пиво должно быть под акцизными марками и продаваться по лицензии. Благодаря этому мы сможем добиться сокращения потребления данной продукции, улучшить здоровье граждан, подтянуть вопросы демографии, а также систематизировать пивной рынок с точки зрения ответственности перед государством - выплата акцизов, налогов и других проявлений в бюджет, - поделился Хамзаев с ТАСС. - В голове у граждан складывается мнение, что пиво безопасное, так как продается в легком доступе, складывается более спокойное отношение к потреблению пива, и это играет злую шутку с обществом".

Инициатива оправдана тем, последствия употребления пива и пивной продукции для организма человека такие же, как и после употребления других алкогольных напитков. Кроме того, Россия несет большие финансовые потери из-за социальных последствий распития пива населением.

"Пиво продается без лицензии, и пивная продукция не облагается акцизными марками, соответственно, это усложняет учет последствий потребления алкоголя. Нужно подойти более системно, государство должно учитывать всю алкогольную продукцию и не давать поблажек и поощрения отдельным алкогольным направлениям. Любая алкогольная продукция должна идти по технологии жесткого контроля со стороны государства и попыток компенсации потерь для бюджета", - добавил Хамзаев.

В июле 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщала, что Министерство финансов России подготовило законопроект с поправками о маркировке пива и пивных напитков, который должен был вступить в силу 1 января 2019 года. Как следует из текста документа, производители должны маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками, и без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию. Однако в настоящее время в России маркировка алкоголя обязательна только для крепких напитков и вин.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.