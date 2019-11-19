Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Трезвая Россия" предлагает ввести акцизные марки для пивной продукции

По мнению руководителя проекта Султана Хамзаева, это поможет сформировать у граждан более ответственное отношение к потреблению данного алкогольного напитка

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Федеральный проект "Трезвая Россия" выступает за установление маркировки пива и пивных продуктов в стране акцизными марками. По мнению руководителя проекта Султана Хамзаева, это поможет сформировать у жителей РФ более ответственное отношение к потреблению данного алкогольного напитка.

"Пиво должно быть под акцизными марками и продаваться по лицензии. Благодаря этому мы сможем добиться сокращения потребления данной продукции, улучшить здоровье граждан, подтянуть вопросы демографии, а также систематизировать пивной рынок с точки зрения ответственности перед государством - выплата акцизов, налогов и других проявлений в бюджет, - поделился Хамзаев с ТАСС. - В голове у граждан складывается мнение, что пиво безопасное, так как продается в легком доступе, складывается более спокойное отношение к потреблению пива, и это играет злую шутку с обществом".

Инициатива оправдана тем, последствия употребления пива и пивной продукции для организма человека такие же, как и после употребления других алкогольных напитков. Кроме того, Россия несет большие финансовые потери из-за социальных последствий распития пива населением.

"Пиво продается без лицензии, и пивная продукция не облагается акцизными марками, соответственно, это усложняет учет последствий потребления алкоголя. Нужно подойти более системно, государство должно учитывать всю алкогольную продукцию и не давать поблажек и поощрения отдельным алкогольным направлениям. Любая алкогольная продукция должна идти по технологии жесткого контроля со стороны государства и попыток компенсации потерь для бюджета", - добавил Хамзаев.

В июле 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщала, что Министерство финансов России подготовило законопроект с поправками о маркировке пива и пивных напитков, который должен был вступить в силу 1 января 2019 года. Как следует из текста документа, производители должны маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками, и без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию. Однако в настоящее время в России маркировка алкоголя обязательна только для крепких напитков и вин.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ким Чен Ын посетил передовое рыбное хозяйство КНДР
Лидер республики осмотрел новые помещения для обработки рыбы, хладохранилище, а также цеха нового предприятия в Тхончхоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС