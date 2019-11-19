На соцсферу Магаданской области в 2020 году выделят до 60% всей доходной части бюджета

ТАСС, 19 ноября. Депутаты Магаданской областной думы на очередном заседании с участием губернатора Колымы Сергея Носова во вторник приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу почти 60% всех доходов региона будут потрачены на социальную сферу, передает корреспондент ТАСС.

Доходы и расходы бюджета региона в 2020 году утвердили в сумме 35,1 млрд рублей, в 2021 году - 35,6 млрд рублей, в 2022 году - 35,5 млрд рублей. Бюджет на будущий трехлетний период сформирован с нулевым дефицитом. Доходы и расходы Магаданской области в 2019 году утвердили в декабре 2018 года в объеме более 32,4 млрд рублей также с нулевым дефицитом.

"Расходы на социальную сферу растут. В 2019 году доля социальных расходов составляет 50,7%, в 2020, по предварительным расчетам, - 57,7%", - сообщил председатель думы Сергей Абрамов.

Больше всего средств в 2020 году будет направлено на социальную защиту населения - 20,2 млрд рублей. Эта сумма на 2 млрд превышает показатель 2019 года. Помимо этого, основными направлениями расходов станут здравоохранение, образование, содержание учреждений социально-бюджетной сферы, ЖКХ. По замечаниям присутствовавшего на заседании главы региона расходная часть бюджета еще будет дорабатываться ко второму чтению.

Помимо бюджета, на заседании должны были обсудить проект закона об увеличении транспортного налога с 1 января 2020 года на 5% по всем категориям транспортных средств, являющимися объектами налогообложения, кроме грузового и специализированного. Согласно подсчетам, благодаря поправкам в бюджет дополнительно поступит почти 14 млн рублей. Проект предусматривает освобождение от уплаты налога одного из родителей многодетных семей. Однако документ так и не был рассмотрен, так как глава региона Сергей Носов снял его с повестки и отправил на доработку. По мнению Носова, должны быть сохранены льготы для социально-незащищенных граждан. Кроме того, он посчитал необоснованной прописанную в законопроекте разницу между автомобилями премиум и эконом классов.