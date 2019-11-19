Вице-премьер Дагестана назвал адекватным госдолг Дагестана в девять млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный долг Дагестана составляет на сегодня свыше 9 млрд рублей, он является абсолютно адекватным. Такое мнение в интервью ТАСС во вторник заявил первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

"У нас абсолютно адекватный госдолг. На начало года он составлял 9,8 млрд рублей, к концу года будет 9,2 млрд рублей. Для сравнения - на 1 января 2016 года госдолг Дагестана составлял 17 млрд рублей, или 78% от собственных доходов бюджета (21,7 млрд рублей). То есть с 2016 года мы практически в два раза снизили госдолг, увеличив при этом собственные доходы", - сказал Гусейнов.

По его словам, сейчас республика не берет займы. "Это наша политика. У нас нет коммерческих кредитов, есть только бюджетные кредиты под низкую ставку, и мы находимся в плановых значениях по погашению этой задолженности", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что власти республики "значительно сократили гарантийные обязательства, которые входили в структуру госдолга". "Если в 2018 году у нас было гарантийных обязательств на сумму более 2 млрд рублей, то сейчас это не более 1 млрд рублей", - уточнил первый вице-премьер.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства финансов Дагестана Эльдара Гамзатова сообщал, что объем госдолга республики в 2020 году уменьшится на 10% и на 1 января 2021 года он планируется в сумме 8,3 млрд рублей со снижением на 937 млн рублей, которые регион в 2020 году погашает в федеральный бюджет. По словам Гамзатова, долговая нагрузка на очередной год и плановый период до 2022 года "прогнозируется с устойчивым снижением".

Пресс-секретарь министерства сообщил, что к 1 января 2020 года госдолг региона составит 9,3 млрд рублей. В прошлом году власти Дагестана сократили госдолг республики на 2,4 млрд рублей - до 9,8 млрд рублей, а в 2017 году - на 3,5 млрд рублей - до 12,2 млрд рублей. Тогда были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также бюджетные кредиты федеральному бюджету.

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