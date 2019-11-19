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Поступления в бюджет Москвы по НДФЛ выросли за семь месяцев почти на 11%

Рост поступлений связан с увеличением зарплат и штатной численностью коллективов предприятий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Москвы по налогу на доходы физических лиц в январе-сентябре составили 727,8 млрд руб. и выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

"Из общего объема поступлений от НДФЛ 91% (664,6 млрд рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами - организациями и индивидуальными предпринимателями. Их объем за девять месяцев 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, рост поступлений связан с увеличением зарплат и штатной численностью коллективов предприятий.

"За восемь месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что выше темпов инфляции. Среднесписочная численность занятых увеличилась на один процент", - цитирует Ефимова сайт мэра.

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