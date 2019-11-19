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Товары "Made in Moscow" в 2020 году представят в 12 странах

В рамках программы "Сделано в Москве" город финансирует до ста процентов затрат на участие компаний в международных выставках и организует для них встречи с потенциальными инвесторами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Столичные компании в сфере информационных технологий, машиностроения, здравоохранения и пищевой промышленности в 2020 году будут представлены на выставках 12 стран, которые были выбраны путем голосования предпринимателей на сайте Московского экспортного центра, сообщили во вторник на портале правительства Москвы mos.ru.

"У представителей бизнес-сообщества была возможность не только проголосовать, но и предложить свой альтернативный вариант мероприятия, где можно презентовать московский бренд. В 2020 году стенд "Made in Moscow" будет представлен на выставках в 12 странах. В шести из них - впервые. В том числе в Сингапуре, Южной Корее и Индии", - приводят слова заммэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной.

Компании в сфере ИТ будут представлены в Дубае и Сингапуре, в сфере компьютерной техники и электроники - в Дели, представители машиностроения отправятся в Варшаву, а предприятия в сфере здравоохранения поедут на выставки в Сеул, Дюссельдорф, Алма-Аты и Найроби. Пищевая промышленность будет представлена в Абу-Даби, а индустрия детской моды в Алма-Ате. Представители киноиндустрии отправятся в Берлин и Майами.

В рамках программы "Сделано в Москве" город финансирует до ста процентов затрат на участие компаний в международных выставках и организует для них встречи с потенциальными инвесторами. Программа действует с 2016 года, в ней приняли участие 730 столичных компаний на 38 международных выставках.

Теги
Россия
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