Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.

Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

На первом месте с итоговым баллом 60,97 оказался "Норникель" (75 тыс. 243 сотрудников по данным на 31 августа 2019 года), вторую строчку занял золотодобытчик "Полюс" с 60,81 балла (18 тыс. 783 сотрудников), на третьем месте - Газпромбанк, заработавший 60,45 балла (18 тыс. 527 сотрудников). Четвертое месте занял "Яндекс", итоговый балл - 58,15 (9 тыс. 5 сотрудников), пятое - Polymetal, 55,71 балл (11 тыс. 890 сотрудников).

В десятку лучших вошли ВТБ (52,39 балла), "Алроса" (50,92), Сбербанк (50,03), "Газпром" (49,65), и "Новатэк" (48,98).

При сборе данных Forbes использовал поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года, результаты опроса аналитического центра портала Superjob о критериях, которые считают важными пользователи ресурса при выборе работодателя, а также необходимые данные, полученные от 150 самых популярных компаний.

В октябре Forbes опубликовал список 500 лучших работодателей мира. В мировой список вошли российские компании, в числе которых "Норникель", занявший 36-е место, Московская биржа (138-е место), "Роснефть" (207-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), "Северсталь" (380-е место), "Русгидро" (437-е место) и "Лукойл" (492-е место).