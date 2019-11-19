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Николаев: новый проект Ленского моста снизит последствия половодья в Якутии

Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, составляет 83 млрд рублей
Глава Якутии Айсен Николаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Якутии Айсен Николаев
© Станислав Красильников/ТАСС

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Новый проект Ленского моста позволит снизить негативные последствия половодья для населенных пунктов Якутии. Об этом сообщил ТАСС глава региона Айсен Николаев.

Якутия одним является одним из паводкоопасных регионов России. В понедельник, 18 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин попросил представить предложения для реализации проекта строительства моста.

"Ранние проекты предполагали достаточно большое количество опор у моста- чуть ли не 20", - сказал Николаев, отметив, что специалисты и ученые высказывали опасения, что из-за большого числа опор в районе Якутска на реке Лена могли появиться серьезные заторы во время весеннего половодья. "Мы предлагаем вантовый сход как у автомобильного моста. У моста будут три опоры над рекой, над руслом реки", - отметил глава региона.

В Якутии в 2019 году уровень воды выше средних значений ожидался на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Только весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В этом году половодье было зафиксировано на севере республики.

Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, составляет 83 млрд рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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