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Медведев отметил огромное значение транспортного комплекса для роста экономики страны

Премьер выразил уверенность в том, что участники форума "Транспорт России" смогут обменяться опытом, наладить деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Транспортный комплекс имеет огромное значение для нашей страны. От эффективности его работы напрямую зависит комфортная жизнь миллионов людей. А также рост национальной экономики, развитие бизнеса, укрепление межгосударственных связей", - подчеркнул премьер.

Медведев выразил уверенность в том, что на форуме его участники смогут обменяться опытом, наладить деловые контакты и выработать предложения по развитию транспортного комплекса.

XIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят 19-21 ноября в Москве.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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