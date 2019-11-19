Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев выросла до 22 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк увеличил чистую прибыль за январь - сентябрь 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22 млрд рублей. Это следует из опубликованной во вторник отчетности банка.

Капитал банка вырос с начала года на 18%, до 133 млрд рублей, а активы банка за отчетный период достигли 1 трлн рублей.

Также с начала года на 27% вырос розничный кредитный портфель, составив 242 млрд рублей. Увеличение в основном произошло за счет залоговых кредитов. Так, портфель автокредитов увеличился за отчетный период на 30%, до 94 млрд рублнй, а портфель ипотечных кредитов - на 11%, до 62 млрд рублей.

Первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отмечает, что устойчивый рост доходов от регулярного бизнеса, а также увеличение комиссионных и процентных доходов в розничном сегменте свидетельствует о "верно выбранной стратегии в рознице со ставкой на залоговое кредитование и карту рассрочки "Халва".

Помимо этого, за 9 месяцев 2019 года в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла чистая прибыль корпоративного блока, этот показатель достиг 7 млрд рублей.

Комментируя финансовый результат, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев подчеркнул, что в 2019 году банк "в полной мере почувствовал синергетический эффект от присоединения в прошлом году Росевробанка". Сейчас интеграция на уровне команд полностью завершена, и "объединенный банк действует как единый организм", добавил он.

О банке

ПАО "Совкомбанк" входит в топ-20 крупнейших банков страны по размеру активов. В банке работают 15 тыс. сотрудников. У банка 2431 отделение и мини-офис, расположенные в 1027 населенных пунктах 75 регионов РФ.

Совкомбанк обслуживает 5,4 млн клиентов, в том числе 4,9 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 200 тыс. компаний и корпораций.