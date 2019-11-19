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В Польше утверждают, что переплачивают "Газпрому" с 2014 года $256 млн ежегодно

Компания PGNiG стремится возместить эту сумму в рамках арбитражного разбирательства, решение по которому она ожидает к началу 2020 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Польская компания PGNiG по долгосрочному контракту с "Газпромом" по поставке газа с 2014 года ежегодно переплачивает около 1 млрд злотых ($256 млн). Об этом в интервью для польского телеканала TVP Info сообщил гендиректор PGNiG Петр Возняк, слова которого приводит агентство Bloomberg.

PGNiG стремится возместить эту сумму в рамках арбитражного разбирательства, решение по которому компания ожидает к началу 2020 года. Возняк также ожидает, что "Газпром" снизит цену в соответствии с действующим контрактом, который Польша отказалась продлевать после 2022 года.

Полученными от "Газпрома" деньгами, по словам Возняка, PGNiG "поделится" с розничными и корпоративными клиентами посредством снижения цены на газ.

Власти Польши несколько лет назад заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года. Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом. PGNiG уже несколько лет активно приобретает месторождения в Северном море.

На этом фоне на прошлой неделе PGNiG сообщила, что передала "Газпрому" сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта, который был подписан в 1996 году и предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год.

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