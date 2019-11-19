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"ИрАэро" начала полеты из саратовского Гагарина в Сочи и Екатеринбург

Рейсы в Сочи будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам, в Екатеринбург - по средам и пятницам

САРАТОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Сразу два новых направления - в Сочи и Екатеринбург - открылись во вторник в саратовском аэропорту Гагарин, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня из международного аэропорта Гагарин отправился первый рейс авиакомпании "ИрАэро" по маршруту Саратов - Сочи. "ИрАэро" приступает также к выполнению полетов в город Екатеринбург", - говорится в сообщении.

В Сочи самолеты теперь будут летать два раза в неделю по вторникам и субботам. В аэропорт Кольцово в Екатеринбург - по средам и пятницам. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет во вторник и четверг.

Самолеты из Гагарина также летают в Москву и Санкт-Петербург, Симферополь, Сургут, Минеральные воды и Дубай.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

Теги
РоссияСаратовская область
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