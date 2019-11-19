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Большинство россиян не заметили изменений в зарплате в 2019 году

При этом повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности, строительства и недвижимости, торговли

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Размер зарплаты большинства россиян не изменился с начала 2019 года, а почти каждый пятый работник заметил сокращение уровня оплаты труда. Об этом свидетельствуют данные распространенного во вторник исследования портала по трудоустройству "Работа.ру".

"Повышением зарплаты в 2019 году могут похвастаться лишь четверть опрошенных сотрудников российских компаний. 57% респондентов указали, что их зарплата в этом году не изменилась, а 18% отметили снижение собственного заработка", - говорится в сообщении.

Чаще всего повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности (17% респондентов), строительства и недвижимости (12%) и торговли (10%).

В пресс-службе "Работа.ру" уточнили, что опрос проводился в ноябре среди 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

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