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МВД поменяло регламент для рассмотрения жалоб предпринимателей

В ведомстве отметили, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. МВД России пересмотрело регламент рассмотрения жалоб в связи с запуском цифровой платформы для приема жалоб предпринимателей на давление на них со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщил на церемонии запуска ресурса забизнес.рф в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика.

"По поручению президента РФ МВД активно приняло участие в разработке этой платформы. Параллельно мы отработали внутри министерства регламентные документы, в которых уточнили порядок работы как с обращениями граждан так и с цифровой платформой", - сообщил Шулика. Он подчеркнул, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы.

"Нами не зря было принято решение о том, что центральный аппарат будет рассматривать все обращения (поступающие на цифровую платформу - прим. ТАСС) для того, чтобы объективно оценить действия либо бездействия тех органов, на которые поступают жалобы", - отметил он.

По его словам, в МВД видят "достаточно большую пользу этой платформы именно в обратной связи, потому что таким образом можно получить независимую оценку действий сотрудников". "Я хотел бы всем пожелать удачи и надеюсь, что прорыв сделаем при рассмотрении обращений наших предпринимателей, чтобы инвестиционный климат улучшился в стране", - добавил замглавы МВД.

Электронный ресурс забизнес.рф был запущен Агентством стратегических инициатив совместно с РСПП, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", и "Опорой России". По нему предприниматели смогут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом его жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию 27 февраля 2019 года.

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