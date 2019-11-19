Новый вид плацкартного вагона выберут пассажиры

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) выберет новый вариант плацкартного вагона для заказа у "Трансмашхолдинга" после опроса среди пассажиров, макеты покажут и в Москве, и в регионах. Об этом журналистам в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Пассажиры участвовали и в разработке предыдущего концепта. Помимо тех дизайнеров, которых привлек "Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом году на "Транспорте России". Сегодня у нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, которые были высказаны, реализованы в проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке. Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года и третий соответственно во втором полугодии 2020 года. У нас будет возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - рассказал Иванов.

Ранее заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов сообщил журналистам, что компания разработала три концепции нового плацкартного вагона - второй вариант имеет продольные полки, а третий вариант - полки, расположенные "елочкой".

Макет первого варианта представили 19 ноября на выставке "Транспортная неделя".