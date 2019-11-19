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Сбербанк рефинансировал кредит "Ингеоком-КРК" под залог "Атриума"

Кредитное соглашение подписано c лимитом 9,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк получил в залог торгово-развлекательный комплекс "Атриум" в Москве, рефинансировав кредит компании "Ингеоком-КРК" в другом банке. Кредитное соглашение подписано c лимитом 9,5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Эффективное взаимодействие с АО "Ингеоком-КРК" позволило начать сотрудничество по линии одного из первых современных торговых центров в центральной части города. По мнению экспертов, актив до настоящего времени не только не потерял свою актуальность, но и укрепил свои позиции в качестве одного из лидеров рынка торговой недвижимости Москвы", - сказала управляющий директор - начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Наталья Шемановская, слова которой приводятся в сообщении.

Пресс-служба Сбербанка не уточнила, в каком банке был кредит у "Ингеоком-КРК". По данным системы "Спарк", компания заключила два договора залога с Альфа-банком в 2015 и 2017 годах, они прекратили свое действие 8 и 11 ноября 2019 года.

"Атриум" - крупный торговый центр общей площадью 103 тыс. кв. метров, расположен на Садовом кольце рядом со станцией метро "Курская". Торгово-развлекательный комплекс принадлежит нескольким собственникам, АО "Ингеоком-КРК" является мажоритарным владельцем и осуществляет общее управление объектом.

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