В Самарской области на решение проблемы обманутых дольщиков направят более 1 млрд рублей

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Самарской области направит более 1 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года. Об этом сообщил во вторник министр управления финансами региона Андрей Прямилов на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

"Общий объем средств на три года определен в объеме более 1 млрд рублей", - сказал Прямилов.

Из этих средств 740 млн рублей направят на решение вопросов обманутых дольщиков в 2020 году. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который сейчас обсуждается в губернской думе.

Кроме того, Прямилов сообщил, что для решения проблемы дольщиков в регионе ожидают поступлений из федерального бюджета. Первую сумму в размере порядка 400-500 млн рублей планируется получить в 2020 году. "Средства будут направлены как на достройку объектов, так и на выплаты гражданам, если объект достроить невозможно", - уточнил Прямилов.

По последним данным, регионе насчитывается порядка 1,7 тыс. обманутых дольщиков.