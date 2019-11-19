В Mail.ru Group назвали сроки выхода совместного предприятия со Сбербанком на IPO

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Mail.ru Group и Сбербанк будут готовы вывести на IPO (первичное публичное предложение акций) совместное предприятие (СП) в сфере транспорта и еды через три-пять лет. Об этом сказал во время телефонной конференции CEO Mail.ru Group Борис Добродеев.

"Это будет совместное решение двух акционеров, мы считаем, что, во-первых, мы являемся долгосрочными инвесторами. И мы считаем, что это три-пять лет. Наша задача сейчас создать самый лучший продукт, самый лучший сервис для конечного потребителя, и самое главное - мы очень верим и в рынок еды, и в рынок транспортировки. Мы считаем, что Россия отстает по проникновению рынка доставки еды по отношению к конкурентам в пять, 15, 20 раз, и наша амбиция - этот потенциал реализовывать. Поэтому никаких мыслей о краткосрочном IPO у нас, конечно, нет", - сказал он.

В свою очередь, первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что вопрос о выборе биржи для проведения IPO будет актуален не раньше, чем через три-пять лет.