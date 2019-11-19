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Госдума вернула во II чтение законопроект об определении российского коньяка и бренди

Документ был принят во втором чтении 18 июля, но теперь он считается принятым в первом чтении

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект, прописывающий определения каждого из алкогольных напитков, производимых из российского винограда. Речь идет об определениях бренди, винных напитков (в том числе фруктовых и газированных), игристого вина и коньяка.

Документ был принят во втором чтении 18 июля 2019 года. Теперь он считается принятым в первом чтении, и в него будут вноситься поправки согласно регламенту.

"Рассматриваемый сегодня законопроект требует существенной доработки", - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин. Это решение было принято комитетом в соответствии с необходимостью принятия нового базового законопроекта о виноградарстве и виноделии в РФ, который рассмотрит Госдума в первом чтении 19 ноября и нормам которого должен соответствовать законопроект об алкогольных напитках, производимых из российского винограда.

Законопроект предлагает разные определения для "коньяка" и "российского коньяка". Так, под коньяком понимается спиртной напиток, произведенный из коньячных дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках или в контакте с древесиной дуба не менее трех лет и с содержанием этилового спирта не менее 40% объема готовой продукции.

При этом под российским коньяком в законопроекте понимается спиртной напиток, изготовленный из коньячных дистиллятов, "полученных фракционной дистилляцией виноматериалов, произведенных из сортов винограда вида Vitis vinifera и (или) гибридов с сортами других видов рода Vitis и выдержанных в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба с удельной поверхностью не менее 400 см2/декалитр не менее трех лет, с содержанием этилового спирта не менее 40% объема готовой продукции".

Теги
РоссияПайкин, Борис Романович
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