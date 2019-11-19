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Компания "Астон" вложит 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове

Проект позволит создать до 120 рабочих мест

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Астон" намерена инвестировать 1 млрд рублей в реконструкцию портового терминала в Ростове-на-Дону. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор региона Василий Голубев и гендиректор управляющей компании "Астон" Вадим Викулов на площадке XIII Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 рабочих мест. Работы по проекту компания намерена завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.

Сейчас компания готовит проектную документацию, проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, в стадии разработки находится проект оценки воздействия на окружающую среду. После реконструкции терминала, а также с учетом действующих мощностей "Астон" планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 млн т зерна.

"Для нас проект актуален. В соответствии с задачами нацпроектов Ростовская область должна ежегодно заметно наращивать экспортные агропоставки и компания "Астон", которая активно включилась в реализацию нацпроекта, выступает нашим партнером в решении этой амбициозной задачи", - цитирует пресс-служба главу региона Василия Голубева.

Выставка "Транспорт России - 2019" проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Основная ее задача - продемонстрировать ход выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", а также развитие транспортной инфраструктуры в отдельных регионах.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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