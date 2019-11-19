Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнес предложил применять медиацию на стадии исполнения решений суда

Инициативу поддерживает Федеральная служба судебных приставов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российское бизнес-сообщество предлагает применять медиацию на стадии исполнения решений суда, соответствующая законодательная инициатива будет проработана, сообщила во вторник журналистам общественный уполномоченный по защите предпринимателей в уголовном процессе при бизнес-омбудсмене Москвы, член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева.

Медиация - процедура, в основе которой лежат переговоры конфликтующих сторон с участием медиатора (независимого посредника) для выработки взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам.

"Мы прорабатываем вопрос о применении медиации, в том числе в блоке гражданско-правовых отношений на стадии исполнительного производства. То есть мы говорим про стадию работы по принудительному исполнению [решения суда] Федеральной службой судебных приставов (ФССП). У нас сегодня законодательство, к сожалению, не предусматривает такую возможность - пристав не может для процедуры медиации приостановить исполнительное производство", - сказала она.

По словам Авдеевой, инициативу поддерживает ФССП, считая, что это позволит снизить нагрузку на судебных приставов и повысить количество фактических исполнений судебных решений.

"Этот вопрос в обязательном порядке будет прорабатываться в рамках рабочей группы при правительстве РФ по реализации "регуляторной гильотины" по направлению коллекторской деятельности, в которую я вошла. Я думаю, что этот законопроект в этом году будет подготовлен, и будем способствовать, чтобы он была в кратчайшие сроки был принят", - добавила Авдеева, отвечая на вопрос ТАСС.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Акимов проведет брифинг для Путина по цифровому нацпроекту
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер продолжает по направлениям нацпроектов заслушивать их руководителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС