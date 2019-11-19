Бизнес предложил применять медиацию на стадии исполнения решений суда

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российское бизнес-сообщество предлагает применять медиацию на стадии исполнения решений суда, соответствующая законодательная инициатива будет проработана, сообщила во вторник журналистам общественный уполномоченный по защите предпринимателей в уголовном процессе при бизнес-омбудсмене Москвы, член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева.

Медиация - процедура, в основе которой лежат переговоры конфликтующих сторон с участием медиатора (независимого посредника) для выработки взаимовыгодного соглашения сторон по спорным вопросам.

"Мы прорабатываем вопрос о применении медиации, в том числе в блоке гражданско-правовых отношений на стадии исполнительного производства. То есть мы говорим про стадию работы по принудительному исполнению [решения суда] Федеральной службой судебных приставов (ФССП). У нас сегодня законодательство, к сожалению, не предусматривает такую возможность - пристав не может для процедуры медиации приостановить исполнительное производство", - сказала она.

По словам Авдеевой, инициативу поддерживает ФССП, считая, что это позволит снизить нагрузку на судебных приставов и повысить количество фактических исполнений судебных решений.

"Этот вопрос в обязательном порядке будет прорабатываться в рамках рабочей группы при правительстве РФ по реализации "регуляторной гильотины" по направлению коллекторской деятельности, в которую я вошла. Я думаю, что этот законопроект в этом году будет подготовлен, и будем способствовать, чтобы он была в кратчайшие сроки был принят", - добавила Авдеева, отвечая на вопрос ТАСС.