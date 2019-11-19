СМИ: Boeing 737 уступил статус самого продаваемого самолета Airbus A320

ТАСС, 19 ноября. Boeing 737 утратил статус самого продаваемого самолета в мире, уступив его своему конкуренту A320 компании Airbus. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на отчеты компаний.

По его данным, на конец октября на Boeing 737 различных модификаций зарегистрировано 15 тыс. 136 заказов, а на линейку A320 - 15 тыс. 193. Отмечается, что Airbus догонял конкурента в течение последних нескольких лет и отрыв особенно сократился, когда Airbus представила модель A320 neo. Тем не менее, на конец 2018 года самолеты A320 отставали от Boeing 737 на 400 заказов.

Основной причиной, по мнению портала, для опережения французской корпорацией своего американского конкурента стала ситуация, вызванная крушением двух Boeing 737 MAX 8. 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Business Insider отмечает, что число заказов на модели 737 может вырасти со следующего года, так как ожидается, что к январю самолеты этой серии могут получить сертификат, который позволит возобновить полеты.