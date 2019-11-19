Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Адыгее собран рекордный за 30 лет урожай риса в 44,3 тыс. тонн

Основу рисового комплекса Адыгеи составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы

МАЙКОП, 19 ноября. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи завершили уборку риса с рекордным за последние 30 лет показателем - 44,3 тыс. тонн, сообщила во вторник ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Дамирет Хут.

"Валовой сбор риса составил в этом году 44,3 тыс. тонн, последний раз мы такой урожай собирали в 1986 году с площади 10 тыс. га при урожайности 43,9 ц/га", - сказала она.

В этом году площадь посевов риса по сравнению с 2018 годом увеличили более чем на 20% до 9 тыс. га, это удалось сделать за счет введения в эксплуатацию Афипской оросительной системы. Средняя урожайность сельхозкультуры составила 49 ц/га, что немногим ниже прошлогоднего показателя, который, по оценкам специалистов, получился рекордным за все годы - 52,5 ц/га. Валовой сбор риса в Адыгее растет также за счет увеличения площадей, занятых оригинальными и элитными семенами, выведенными совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по рису, уточнила замминистра.

Основу рисового комплекса Адыгеи составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы. Основными источниками водоснабжения являются реки Лаба, Кубань, водоприемниками - Краснодарское и Шапсугское водохранилища. Республика, где порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор, занимает второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" планируют в ближайшие пять лет по отношению к 2018 году увеличить объемы экспорта риса-сырца и кукурузы в шесть раз до 5 млн долларов. В целом к 2024 году планируется достигнуть объема экспорта сельхозпродукции республики в сумме 36,2 млн долларов. На реализацию проекта будет направлено свыше 73 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Консорциум под управлением компании "Новая земля" разработает мастер-план Дербента
Проект рассматривает Дербент как "перекресток культур и эпох", предлагая поэтапное развитие города до 2040 года с созданием новой "туристической мили" в центре города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС