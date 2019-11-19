В Адыгее собран рекордный за 30 лет урожай риса в 44,3 тыс. тонн

МАЙКОП, 19 ноября. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи завершили уборку риса с рекордным за последние 30 лет показателем - 44,3 тыс. тонн, сообщила во вторник ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Дамирет Хут.

"Валовой сбор риса составил в этом году 44,3 тыс. тонн, последний раз мы такой урожай собирали в 1986 году с площади 10 тыс. га при урожайности 43,9 ц/га", - сказала она.

В этом году площадь посевов риса по сравнению с 2018 годом увеличили более чем на 20% до 9 тыс. га, это удалось сделать за счет введения в эксплуатацию Афипской оросительной системы. Средняя урожайность сельхозкультуры составила 49 ц/га, что немногим ниже прошлогоднего показателя, который, по оценкам специалистов, получился рекордным за все годы - 52,5 ц/га. Валовой сбор риса в Адыгее растет также за счет увеличения площадей, занятых оригинальными и элитными семенами, выведенными совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по рису, уточнила замминистра.

Основу рисового комплекса Адыгеи составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы. Основными источниками водоснабжения являются реки Лаба, Кубань, водоприемниками - Краснодарское и Шапсугское водохранилища. Республика, где порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор, занимает второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" планируют в ближайшие пять лет по отношению к 2018 году увеличить объемы экспорта риса-сырца и кукурузы в шесть раз до 5 млн долларов. В целом к 2024 году планируется достигнуть объема экспорта сельхозпродукции республики в сумме 36,2 млн долларов. На реализацию проекта будет направлено свыше 73 млн рублей из бюджетов всех уровней.