До конца года регионы заключат соглашение по бюджетным трансфертам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Субъекты РФ до конца года заключат соглашения по трансфертам из федерального бюджета. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Все межбюджетные трансферты распределены проектом закона о бюджете. Мы приняли дорожную карту - правительство РФ - о работе федеральных органов исполнительной власти по выполнению поручения Госдумы с тем, чтобы до конца текущего года подписать с субъектами РФ все соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов. Напомню, что такие соглашения по субсидиям только до 15 февраля должны были быть заключены, а по иным межбюджетным трансфертам вообще сроков не было", - отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что в течение месяца регионы должны будут распределить необходимые деньги среди муниципалитетов.

"Ассигнования, лимиты так называемые, мы откроем уже, доведем в конце текущего года. И в первый рабочий день следующего года эти ассигнования могут быть использованы для заключения контрактов, для выполнения тех мероприятий, которые предусмотрены соответствующими субсидиями. Кроме того, мы договорились с субъектами о том, что в течение 30 суток, в течение месяца, регионы при необходимости должны распределить эти деньги, которые идут в муниципалитеты, до местного уровня с тем, чтобы они и дальше в определенные сроки доводились до конечных получателей", - сказал Силуанов.

По его словам, в 10 регионах, которым уделяется особое внимание, установлен предельный уровень софинансирования расходов - 99%, добавлено около 2 млрд рублей. В числе таких регионов - Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.