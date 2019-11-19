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Бюджет на благоустройство сел Карелии в 2020 году увеличат в пять раз

Министерство сельского хозяйства региона объявило конкурс проектов на получение субсидий

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 ноября. /ТАСС/. Финансирование работ по благоустройству общественных территорий в поселках и селах Карелии в 2020 году вырастет в пять раз - с 6 млн до 30 млн рублей. Об этом во вторник на своей странице "Вконтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"С 2020 года благоустраивать сельские территории будем системно - в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Существенно увеличиваем и финансирование - из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 30 млн рублей, то есть, в пять раз больше, чем за два предыдущих года", - говорится в сообщении.

Усиленные меры поддержки позволят значительно увеличить число приведенных в порядок общественных мест. Если за 2018 и 2019 годы поселения в семи районах республики получили 11 грантов на новые детские и спортивные площадки, скверы и зоны отдыха, то в 2020 году таких проектов будет не менее 30.

"Министерство сельского хозяйства республики уже объявило конкурс проектов на получение субсидий, заявки принимаются до 16 декабря", - отметил руководитель региона.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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