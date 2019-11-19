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В Калининграде на торги выставят 50 кусков янтаря с останками древних животных и растений

Суммарная начальная стоимость всех лотов составляет почти 120 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") на первый аукцион по продаже редкого сувенирного янтаря с инклюзами выставляет 50 уникальных камней с включениями частиц флоры и фауны, возраст которых достигает 50-60 млн лет, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Для первого за более 70-летнюю историю комбината такого аукциона, который запланирован на 16 декабря в конференц-зале отеля Radisson в Калининграде, сформированы 50 лотов лучших сувенирных камней с единичными или множественными инклюзами из числа добытых работниками предприятия в течение 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, представленной на сайте КЯК, суммарная начальная стоимость всех лотов составляет почти 120 тыс. рублей. Самый дорогой лот оценен специалистами в 17685 рублей, это янтарь весом 47,8 грамма, его габаритные размеры - 67,7 на 47,3 на 39,4 мм. Наименьшая начальная цена - 800 рублей - у минерала весом 4 грамма с размерами 38,3 на 26,3 на 8,7 мм. При оценке стоимости учитывалась масса камня, размер и редкость инклюза, эстетические, художественные свойства минерала, который имеет также и научную ценность, отметили в пресс-службе.

Аукцион пройдет на повышение цены лота. Шаг аукциона - 200 рублей. В торгах, организатором которых выступает "Янтарный ювелирпром" - дочерняя компания Калининградского янтарного комбината, могут принимать участие юридические и физические лица как из России, так и из других стран. Причем, как лично присутствуя на них, либо представляя по доверенности, а также используя удаленный доступ в онлайн-режиме.

Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, на его долю приходится более 65% мирового янтарного рынка. Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. т, что обеспечит промышленную добычу янтаря в течение 350 лет. В 2018 году добыты рекордные 500 т янтаря.

Теги
РоссияКалининградская область
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