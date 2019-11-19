Титов рассчитывает на помощь "цифрового омбудсмена" в защите бизнеса

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что в его работе будет полезен "цифровой омбудсмен" - платформа забизнес.рф, которая будет принимать жалобы от предпринимателей на неправомерное, по их мнению, давление со стороны правоохранительных органов. Презентацию ресурса провел в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) его президент Александр Шохин.

"Сегодня стартовала цифровая платформа по приему жалоб предпринимателей на давление правоохранительных органов. Инструмент, безусловно, полезный для всех, - считает Титов. - Регламент работы платформы подразумевает, что бизнес-омбудсмен является одним из конечных адресатов таких обращений. Это очень сильно пригодится в тех случаях, если МВД или Следственный комитет жалобу на самих себя рассмотреть не смогут".

Титов подчеркнул, что он как никто заинтересован в помощи цифровых технологий. "Будем активно участвовать. В первую очередь займемся обращениями по самой острой проблеме - уголовному преследованию бизнеса", - сказал он журналистам.

Новый электронный ресурс создан по поручению президента РФ Владимира Путина Агентством стратегических инициатив совместно с объединениями предпринимателей - РСПП, "Деловой Россией, "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой. С помощью этой цифровой платформы предприниматели смогут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ, а в случае несогласия с ответом на жалобу для независимой экспертной оценки ее изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен.