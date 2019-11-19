Кабмин работает над поручением о компенсациях авиакомпаниям роста цен на керосин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство работает над исполнением поручения о выплате компенсаций авиакомпаниям за высокую стоимость авиакеросина. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее во вторник генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов говорил, что Министерство финансов РФ планирует перенести выплату авиакомпаниям компенсации за рост стоимости авиакеросина на следующий год.

"У нас растут авиаперевозки. Но вызывает, конечно, тревогу, что при общем росте в 10% у нас все-таки внутренние перевозки - они тоже растут, - но темпы прироста снизились. Тут сказались и цены на топливо. Спасибо, мы получили ваше поручение, исполняем его, будем добиваться компенсации авиакомпаниям этих потерь", - сказал Акимов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте правительства.

Как ранее сообщал журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, Министерство транспорта РФ внесло в правительство предложение о компенсации авиакомпаниям 23 млрд руб. за высокую стоимость авиакеросина в 2018 году.

В середине октября президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива.