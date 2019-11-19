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Индекс промышленного производства в КБР за 10 месяцев 2019 года вырос почти на 10%

Индекс добычи полезных ископаемых за десять месяцев составил 121,8%

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии с января по октябрь 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном во вторник на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в январе-октябре 2019 г. по сравнению с январем-октябрем 2018 г. составил 109,8%", - говорится в сообщении.

Согласно докладу, индекс добычи полезных ископаемых за десять месяцев составил 121,8%. Индекс водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений вырос более чем вдвое и составил 247,6%, обрабатывающих производств - 108,7%.

За десять месяцев в 1,6 раза увеличилось производство текстильных изделий, производство одежды выросло в 1,7 раза, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - в 5,2 раза. Кроме того, за десять месяцев на 2,1% выросло производство напитков и на 4,7% - мебели. Увеличилось в 3,7 раза производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

В июне министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что объем промышленного производства в КБР в I квартале 2019 года вырос на 10%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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