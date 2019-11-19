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Бюджет сэкономил 96 млрд рублей на конкурсах по подключению соцобъектов к интернету

Вице-премьер Максим Акимов уточнил, что эти средства направят на реализацию первоочередных задач

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бюджет РФ сэкономил 96 млрд рублей до 2024 года за счет проведения конкурсов по подключению социально значимых объектов к интернету. Об этом сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

"Мы провели конкурсы, у нас 16 организаций на тендерной основе получили контракты на проведение этой огромной работы. Я могу вам доложить, что мы в ходе этой контрактной работы на пятилетнем горизонте - до 2024 года - сэкономили 96 млрд рублей, и мы их, конечно, направим на реализацию первоочередных задач", - сказал Акимов.

Так, привел он пример, на заседании кабмина на прошлой неделе первые 3 млрд рублей от этой экономии направили на оборудование школ в 13 регионах, для того чтобы развивать сети для доставки образовательного контента. "Мы эту работу, конечно, будем продолжать и закончим ее, как вы и поручали, в 2021 году. У нас есть уверенность, что мы эту задачу решим", - заключил вице-премьер.

В начале сентября Минкомсвязь РФ завершила конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету во всех регионах РФ на общую сумму контрактов около 51 млрд рублей. За счет процедуры электронных торгов по 85 регионам РФ экономия в этом году составила 16,5 млрд рублей, или 24,51% от начальной максимальной цены контракта, рассчитанной на основании доведенных бюджетных ассигнований на первые три года действия нацпроекта "Цифровая экономика".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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