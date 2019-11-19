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Стоимость строительства пересадочного узла в удмуртской Можге превысит 300 млн рублей

Работы по его возведению планируют завершить к 2021 году

ИЖЕВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость работ по созданию нового транспортно-пересадочного узла в городе Можга, который построят совместно с "Российским железными дорогами" (РЖД) на месте одного из старейших зданий железнодорожного вокзала в Удмуртии, составит более 300 млн рублей, следует из распоряжения, опубликованного во вторник на сайте правительства региона.

Осенью прошлого года стало известно, что новый узел будет построен в Можге совместно с РЖД. Решение приняли по итогам рабочей встречи главы Удмуртии Александра Бречалова и начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна.

"В соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, сметная стоимость строительства составляет 318,3 млн рублей", - говорится в распоряжении.

В пресс-службе главы и правительства региона ранее сообщали, что работы по строительству планируют завершить к 2021 году, их стоимость не озвучивалась. При этом в пресс-службе ижевского региона ГЖД уточняли, что новый узел будет отстроен заново, планируется, что он расположится на другой стороне от старого вокзала, для того чтобы оба продолжали работу.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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