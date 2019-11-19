Стоимость строительства пересадочного узла в удмуртской Можге превысит 300 млн рублей

ИЖЕВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость работ по созданию нового транспортно-пересадочного узла в городе Можга, который построят совместно с "Российским железными дорогами" (РЖД) на месте одного из старейших зданий железнодорожного вокзала в Удмуртии, составит более 300 млн рублей, следует из распоряжения, опубликованного во вторник на сайте правительства региона.

Осенью прошлого года стало известно, что новый узел будет построен в Можге совместно с РЖД. Решение приняли по итогам рабочей встречи главы Удмуртии Александра Бречалова и начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна.

"В соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, сметная стоимость строительства составляет 318,3 млн рублей", - говорится в распоряжении.

В пресс-службе главы и правительства региона ранее сообщали, что работы по строительству планируют завершить к 2021 году, их стоимость не озвучивалась. При этом в пресс-службе ижевского региона ГЖД уточняли, что новый узел будет отстроен заново, планируется, что он расположится на другой стороне от старого вокзала, для того чтобы оба продолжали работу.