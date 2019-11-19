САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Земельные участки по программе "Ленинградский гектар" получили 15 человек, сообщил во вторник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Второй конкурс по указанной программе начался в октябре этого года, на участие в нем подали заявки 17 человек.

"Сегодня по "Ленинградскому гектару" 15 претендентов получили земельные участки, сейчас идет отработка грантов, они, помимо 10 га земли, получат еще 3 млн рублей. В этом году сформировано около 200 участков. В следующем году мы планируем, что в первый месяц посевного года будем объявлять дополнительный набор", - сказал Малащенко.

Первый конкурс "Ленинградский гектар" прошел в июне, было распределено 11 участков общей площадью почти 60 га. Из 38 соискателей определили 10 лучших, представивших наиболее проработанные проекты. Победителями стали жители Ленинградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Конкурсанты будут разводить коров и овец, выращивать овощи и клубнику, а также производить сыр. Сейчас победители завершают оформление документов на аренду земли и начинают осваивать свои участки.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. К распределению во втором туре подготовлены земельные участки общей площадью около 200 га во всех районах, кроме Лодейнопольского. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей.