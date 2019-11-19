Урожай свеклы на Ставрополье в 2019 году увеличился на 11%

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края собрали в 2019 году 1,9 млн тонн свеклы, что на 11% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В Ставропольском крае завершена кампания по уборке сахарной свеклы. С площади 35,2 тыс. га (в 2018 году - 34,5 тыс. га) накопано 1,9 млн тонн свекловичного сырья, что на 11% больше, чем по итогам прошлого года (1,7 млн тонн). Урожайность составила 540 ц/га, или на 11% больше показателя в 2018 году - 485,3 ц/га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольший урожай собрали сельскохозяйственные организации Новоалександровского городского округа - 675 тыс. тонн и Кочубеевского муниципального районов - 498 тыс. тонн.

"Высокой урожайности добились ООО "Агрофирма "Золотая Нива" - 1 тыс. 242 ц/га с площади 243 га и ООО "Колхоз-племзавод имени Чапаева" - 601 ц/га с площади 3,3 тыс. га", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что на переработку в компанию "Ставропольсахар" поступило 549 тыс. тонн сахарной свеклы. Уже переработано 425 тыс. тонн, сахаристость составила - 16,5%.